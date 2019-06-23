البرازيل, تقدم, خدمة, جليلة, للأرجنتين, في, كوبا, أمريكا,

أكد تقرير صحفي أرجنتيني، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل قدم خدمة جليلة لراقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا.

ووفقًا لشبكة "tyc sports" الأرجنتينية، فإن البرازيل منحت زملاء ليونيل ميسي فرصة التأهل مباشرة إلى الدور الثاني، في حالة الفوز اليوم على قطر، دون انتظار نتائج المجموعة الثالثة.وفاز منتخب البرازيل على بيرو، أمس السبت، بنتيجة 5-0، وهو ما جعل حظوظ المنتخب البيروفي تتراجع في التأهل كأفضل الحاصلين على المركز الثالث، بعد أن أصبح الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة لديه (-3).أما منتخب الأرجنتين إذا حقق الفوز اليوم بأي نتيجة على قطر فسيصل إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع بيرو، ولكن راقصي التانجو سيتفوقون في فارق الأهداف الذي يبلغ حاليًا (-2).وفيما يتعلق باحتلال الأرجنتين للمركز الثاني، فإن هذه الاحتمالية تعتمد على فوز أو تعادل كولومبيا مع باراجواي في الجولة الثالثة.