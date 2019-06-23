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احذروا..هذا ما تفعله الأجهزة اللوحية بأصابع أطفالكم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر الأطباء من تعلق الأطفال الشديد بالأجهزة اللوحية واللعب عليها لفترات طويلة، حيث أكد مختصون أن هذه الأجهزة تُصعّب على الطفل كيفية الإمساك بالقلم الرصاص العادي، والكتابة على الورق.

وذكر أطباء لدى وكالة أطفال وشباب العائلة للأبحاث أن الاستخدام المكثف للشاشات اللمسية، سواء الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، يُحد من نمو وتطور عضلات أصابع الأطفال وتُضعف قوة قبضة اليد.
كما تجعل هذه الأجهزة الأطفال يشعرون بصعوبة في حمل القلم الرصاص أو الألوان بشكل صحيح وسليم.
تعرقل النمووأشارت طبيبة الأطفال، باربي كلارك، إلى أن الانتقال من الألعاب التقليدية إلى الأجهزة اللوحية يعرقل نمو الأطفال في سنواتهم الأولى.
وأشارت إلى أن بعض الأهالي يجدون سهولة في إعطاء الطفل آيباد للعب عليه، أكثر من تشجيعه على استخدام مكعبات وبناء منزل مثلاً.
ونصحت كلارك، عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الآباء بتشجيع أطفالهم في المشاركة في ألعاب ترفيهية وتعليمية خارج المنزل بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية قدر الإمكان، لاسيما الأطفال في السنوات الأولى.
كما حثتهم على تشجيع أولادهم من خلال مشاركتهم اللعب داخل المنزل، باستخدام اليد كألعاب التركيب وغيرها من الألعاب التي تتطلب مهارات يدوية، لتقوية قبضة اليد.
احذروا..هذا ما تفعله الأجهزة اللوحية بأصابع أطفالكم




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