بلدية, نتسيرت, عيليت, ترد, على, تساؤلات, الجمهور, بعد, تغيير, اسم, المدينة,

وصلنا بيان من هلال بشتاوي الناطق الرسمي باسم بلدية الناصره العليا –(نوف الجليل ) للاعلام العربي :"بعد الاعلان عن تغيير اسم المدينه والانتهاء من الاجرائات القضائيه اللازمه التي كان اخرها استفتاء السكان الذي جرى الاسبوع المنصرم الذي على ضوءه تبين ان هنالك رغبه عند المواطنين لتغيير اسم المدينه مما اثار هناك بعض علامات الاستفهام لدى المواطنين وأصحاب المصالح التجاريه في المدينه اذ وجهه الينا الكثير من الاسئله والاستفسارات عن كيفية اجرائات تغيير اسم المدينه

هل سيتطلب الامر مني تغيير العنوان على بطاقة هويتي أو جواز سفري أو رخصة قيادتي؟لا. ليست هناك حاجة لتغيير العنوان في الوثائق الرسمية ، حيث سيستمر الاسمان في الظهور في جميع الوثائق الحكومية الرسمية في بطاقة الهويه سوف ترسل وزارة الذاخليه ملحق جديد يحمل اسم المدينه الجديد نوف الجليل فلا حاجه للتوجه الى مكاتب وزارة الداخليهفي بطاقة الهوية ، سيستمر ظهور اسم الناصرة عيليت ، بالرغم من تغيير اسم المدينة لنوف هاجليل؟في المرحلة الأولى نعم.سيكون التغيير تدريجيا. من الطبيعي أن يتم تغيير اسم المدينه مع تمديد صلاحية جواز السفر وتجديد بطاقة الهوية وما إلى ذلك. الامر اشبه بتغيير العملة فيستمر الجميع بمداولتها حتى الانتهاء من المخزون عندها يتوقف تداولها.خلال الفترة الانتقالية ، ماذا سيكون عنواني في تلقي المكاتيب البريديه؟ اسم مدينة "نوف هاجليل" وبين قوسين سيكون الناصرة العليا ، حتى يتم استيعاب الاسم الجديد كما يجب.هل هذا ينطبق ايضا في حجز الفنادق او الشراء عبر الانترنت؟نعم.ماذا عن تطبيق WAZE ؟نحن سنهتم بالامر اذ سنقوم بالاتصال بتطبيق WAZE وبجميع البرامج الاخرى المتعلقه بالخرائط بما في ذلك Google .أنا صاحب عمل ولدي فواتير يظهر عليها اسم الناصرة العليا. ماذا علي أن أفعل بعد تغيير الاسم؟ لا شيء. ليست هناك حاجة لتغيير دفاتر الفاتورة بعد تغيير الاسم. عليك بتغيير اسم المدينه في الفاتوره بعد نفاذ مخزون الفواتير الحاليه.كم سيكلف هذا المشروع البلدية لتغيير اسم المدينة؟لن يكلفها. ستتم عملية تغيير اسم المدينة بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية وبالتالي ستتحمل الدولة التكاليف وليس البلدية.إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا لا تأخذ الأموال التي تقدمها الدولة وتمولها من خلال مشاريع أخرى؟هذه الميزانية مخصصة لمشروع تغيير اسم المدينة وترويجها فقط . لا يمكن استخدام الأموال لمشاريع أخرى.كيف تم إجراء الاستفتاء ومن كان باستطاعته التصويت؟صاحب حق الاقتراع هو كل مقيم في المدينة البالغ من العمر 17 عاما.لقد كان التصويت مع أو ضد تغيير اسم المدينة. يذكر أن عملية التصويت في صندوق الاقتراع ليست إلزامية.لكن رئيس البلديه اصر على اجراء الانتخابات لاجل تمكين المشاركة الكاملة للسكان .اين تمت عملية التصويت؟ افتتح عشرة اماكن اقتراع بما في ذلك صناديق اقتراع متنقله بين المصانع ودور المسنين لتمكين الجميع من ادلاء رئيهم في موصوع تغيير اسم المدينهاذا كان هناك من يؤيد تغيير اسم المدينة ، لكن يعارض الاسم المقترح "نوف هجليل". هل هذا ممكن؟لا. تم تحديد اسم "نوف هاجليل" من قبل لجنة الأسماء الرسمية التابعة لمكتب رئيس الوزراء بعد فحص مجموعة واسعة من الاسماء المقترحه. تتالف اللجنه من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والشخصيات العامة والخبراء المعروفين في مجال الأسماء ، الذين اختاروا بالإجماع اسم "نوف هاجليل".أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول تغيير الاسم؟في موقع البلدية ، صفحة الفيسبوك والمنشورات الرسمية في الصحافة المحلية.