مقتل, مسؤولين, بارزين, في, محاولة, انقلاب, باثيوبيا,

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من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون مع رئيس الوزراء...
قالت حركة "حماس"، السبت، إن الإدارة الأمريكية "تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني...
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن عقوبات جديدة "مشددة" ستفرض على إيران...
ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين...
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" أنه لو أجريت الانتخابات أمس،...
بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،...
دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من...
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن خطر النزاع بين الولايات...