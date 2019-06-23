ريال, مدريد, يقرر, الانسحاب, من, صفقة, بوجبا,

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد، عن الوجهة المحتملة لبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد بالموسم المقبل. وقال موقع "le10sport" الفرنسي، فإنَّ ريال مدريد قرر إغلاق ملف بوجبا تمامًا، والانسحاب من التفاوض مع اليونايتد على ضم اللاعب.

وأشار إلى أن سبب قرار ريال مدريد يعود إلى تعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.وأوضح الموقع الفرنسي، أنَّ إدارة الشياطين الحمر، سبق أن رفضت محاولتين من مسؤولي الميرنجي للتعاقد مع بوجبا.ويتجه ريال مدريد، حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة. يُذكر أنَّ الكثير من التقارير، أفادت بأنَّ إدارة مانشستر يونايتد، اشترطت الحصول على مقابل يتراوح من 150 إلى 170 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن بوجبا.