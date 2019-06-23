ريال, مدريد, يقرر, الانسحاب, من, صفقة, بوجبا,

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تفاصيل معركة جديدة خاض غمارها برشلونة ضد...
أعلن داني ألفيس أنه سيترك باريس سان جيرمان اليوم الأحد بعد ساعات فقط من المشاركة...
قال تقرير صحفي هولندي، إن نادي يوفنتوس اقترب من الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت،...
ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...
نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه على "إنستغرام"...
أعلن نادي برشلونة، امس الخميس، ضم مايك فان بينين لاعب نادي ناك بريدا الهولندي،...
يستعد ليفربول للدخول في سوق الانتقالات الصيفية، بصفقة من العيار الثقيل، وذلك من...
نفذ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ما تعهد به بعد الفوز 6-0 على...
ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...
تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل 21يونيو، وتنطلق البطولة...