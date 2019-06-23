تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-23 13:06:49 مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا |  2019-06-23 13:05:19 ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا |  2019-06-23 13:03:51 ميريام فارس تثير غضب المصريين بهذا التصريح الصادم! |  2019-06-23 12:57:57 مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة |  2019-06-23 12:30:53 الناصرة:بدء توافد المؤمنين بجوشوا الى جبل القفزة وسط ازدحامات مرورية |  2019-06-23 11:44:56 برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة |  2019-06-23 11:40:49 مصرع عامل واصابة اخر في مطار بن غوريون |  2019-06-23 11:30:23 مدرسة ديرحنا الثانوية تحتفل بتخريج الفوج ال ٢٥ من طلابها |  2019-06-23 10:56:53 ثانوية البيان سخنين تحتفل بتخريج الفوج الحادي عشر من طلابها |  2019-06-23 10:47:43 ثانوية بيت الحكمة الناصرة تحتفل بتخريج فوج جديد من طلابها |  2019-06-23 10:45:11 مدرسة طرعان الثانوية تخرج الفوج الـ 46 بحضور رئيس المجلس المحلي وجمهور غفير |  2019-06-23 10:03:34 الناصرة تستعد لاستقبال تي بي جوشوا رغم المعارضة |  2019-06-23 09:44:12 ديانا حداد تهدي السعودية "سيوف العز" بصوتها |  2019-06-23 09:42:22 مدرسة كوكب ابو الهيجاء الثانوية تخرج فوجها الخامس من صفوف الثواني عشر |  2019-06-23 09:39:38 طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد، عن الوجهة المحتملة لبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد بالموسم المقبل.  وقال موقع "le10sport" الفرنسي، فإنَّ ريال مدريد قرر إغلاق ملف بوجبا تمامًا، والانسحاب من التفاوض مع اليونايتد على ضم اللاعب. 

وأشار إلى أن سبب قرار ريال مدريد يعود إلى تعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي. 
وأوضح الموقع الفرنسي، أنَّ إدارة الشياطين الحمر، سبق أن رفضت محاولتين من مسؤولي الميرنجي للتعاقد مع بوجبا. 
ويتجه ريال مدريد، حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.  يُذكر أنَّ الكثير من التقارير، أفادت بأنَّ إدارة مانشستر يونايتد، اشترطت الحصول على مقابل يتراوح من 150 إلى 170 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن بوجبا.
ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يقرر, الانسحاب, من, صفقة, بوجبا,

تابعونــا

برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة 2019-06-23 | 11:44:56

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تفاصيل معركة جديدة خاض غمارها برشلونة ضد...

ألفيس يودع باريس سان جيرمان ألفيس يودع باريس سان جيرمان 2019-06-23 | 09:35:44

أعلن داني ألفيس أنه سيترك باريس سان جيرمان اليوم الأحد بعد ساعات فقط من المشاركة...

يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت 2019-06-22 | 10:02:54

قال تقرير صحفي هولندي، إن نادي يوفنتوس اقترب من الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت،...

ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار 2019-06-21 | 12:24:16

ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...

نيمار يعود لإثارة الجدل مجددا بصورة نشرها نيمار يعود لإثارة الجدل مجددا بصورة نشرها 2019-06-21 | 10:43:03

نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه على "إنستغرام"...

رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم ثالث صفقاته الصيفية رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم ثالث صفقاته الصيفية 2019-06-21 | 08:28:01

أعلن نادي برشلونة، امس الخميس، ضم مايك فان بينين لاعب نادي ناك بريدا الهولندي،...

ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات 2019-06-20 | 20:25:08

يستعد ليفربول للدخول في سوق الانتقالات الصيفية، بصفقة من العيار الثقيل، وذلك من...

بيع سترة غوارديولا "المحظوظة" في مزاد خيري بيع سترة غوارديولا "المحظوظة" في مزاد خيري 2019-06-20 | 16:55:36

نفذ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ما تعهد به بعد الفوز 6-0 على...

ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار 2019-06-20 | 13:42:47

ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...

غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة 2019-06-20 | 11:22:44

تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل 21يونيو، وتنطلق البطولة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورتمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص مدرسة ثانوية الشاملة اسم حما مويس الرامه قرية تخريج تحتفل احتفال تخرج طلاب الفوج ال 61 مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو مسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة بيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالحريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية شاهدوا فيديو الاجاويدام الفحم تودع حجاجها اولى حافلات الحجاج الديار المقدسة أهالي ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة أفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com