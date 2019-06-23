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ميريام فارس تثير غضب المصريين بهذا التصريح الصادم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل خلال تصريحاتها في المؤتمر الصحافي الذي أقيم لها على هامش حفلها في مهرجان “موازين” في المغرب.

 فقد ردّت ميريام فارس على سؤال عن عدم زيارتها لمصر، فقالت انها قبل الثورة كانت لديها ثلاث حفلات أسبوعياً في مصر، ولكن بعد الثورة قل الطلب عليها، وانها خلال ذلك كبرت وأصبح أجرها مرتفعاً، وقالت بالبلدي “بقيت تقيلة على مصر”، ما أثار استياء الصحافة المصرية الحاضرة في المؤتمر واعتُبر كلامها مستفزّاً.

وعن عدم خوضها تجربة الدراما مرة أخرى، قالت إن “العمل في الدراما متعِب ويحتاج الى تنسيق”، مشيرةً إلى أنه تعرض عليها دائماً أعمال، لكنها ترفض لأنه أصبح لديها زوج وطفل إضافة إلى أن عائلتها تطالب بطفل ثانٍ. لذلك لا تفكر بالعمل مجدداً في الدراما.
وكانت ميريام فارس قد حظيبت بإستقبال مميز لدى وصولها على المغرب على وقع زفة مراكشية، واللافت أنه تمّ حملها على الأكتاف.
ميريام فارس تثير غضب المصريين بهذا التصريح الصادم!




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