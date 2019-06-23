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مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة



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لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه ظهر اليوم الاحد جراء حادث طرق مروع بين شاحنة ودراجة نارية على شارع رقم431 قرب مدينة الرملة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة




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