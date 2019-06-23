مصرع, شاب, جراء, حادث, طرق, مروع, قرب, الرملة,

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افاد مراسل الصنارة نت أن منطقة جبل القفزة تشهد حركة نشطة مع بدء توافد المؤمنين بتي...
جاء في بيان صادر عن الشرطة أن عامل 60 عاماً لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة جراء...
تستعد مدينة الناصرة اليوم الاحد لاستقبال الراهب تي بي جوشوا الذي يدعي النبوة...
احتفلت مدرسة كوكب الشاملة بتخريج الفوج الخامس من طلبة الثواني عشر باحتفال مهيب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه خلال نشاط لها في قرية طوبا تم العثور...
يكون الجو اليوم الاحد صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...
جاء بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر:"وقع...
أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مساء السبت بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في...
اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة طمرة بجراح متوسطة...
دعى سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...