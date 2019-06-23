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الناصرة:بدء توافد المؤمنين بجوشوا الى جبل القفزة وسط ازدحامات مرورية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



افاد مراسل الصنارة نت أن منطقة جبل القفزة تشهد حركة نشطة مع بدء توافد المؤمنين بتي بي جوشوا الى مكان اللقاء اللذي سيقام مساء اليوم الاحد .


حيث تشهد المنطقة ازدحامات مرورية وسط حراسة امنية مشددة , حيث لوحظ وجود عشرات الحافلات التي وصلت لنقل المؤمنين بجوشوا الى منطقة جبل القفزة .

يشار الى أن جوشوا والالاف من مؤيديه وصلو للمدينة من اجل لقاء في مدرج جبل القفزة اليوم الاحد الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساء , ويوم غد الاثنين الاجتماع الثاني في نفس التوقيت .
كما وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي معارضة شديدة حول الزيارة المشبوهة حول ما قال المعارضين , حيث طالبوا رئيس البلدية بالغاء الزيارة .




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