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برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تفاصيل معركة جديدة خاض غمارها برشلونة ضد باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سان جيرمان كان يستهدف التعاقد مع البرازيلي نيتو، حارس فالنسيا، في الميركاتو الصيفي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، هو من طلب ضم نيتو، بعد أن أنهى النادي الباريسي تعاقده مع المخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون هذا الصيف.
لكن برشلونة نجح في التوصل بالفعل لاتفاق بشأن ضم نيتو مقابل رحيل نظيره الهولندي ياسبر سيليسين إلى الخفافيش، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة، الثلاثاء المقبل.
ويتضمن الاتفاق بين الناديين، بحسب تقارير سابقة، أن يدفع البارسا 25 مليون يورو، لأن الصفقة لن تكون تبادلية من الناحية الفنية، حيث سيوقع نيتو لبرشلونة أولا، وبعد ذلك سينتقل سيليسين إلى فالنسيا.
يذكر أن برشلونة تفوق على سان جيرمان في صفقة التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج قادمًا من أياكس أمستردام خلال شهر يناير/ كانون ثان الماضي.
برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة




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