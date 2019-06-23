مصرع, عامل, واصابة, اخر, في, مطار, بن, غوريون,

جاء في بيان صادر عن الشرطة أن عامل 60 عاماً لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة جراء سقوط رافعة خلال عملهما ضمن شركة نقليات في المطار .

تابعونــا

مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة 2019-06-23 | 12:57:57 لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه ظهر اليوم الاحد جراء حادث طرق مروع بين شاحنة...

الناصرة:بدء توافد المؤمنين بجوشوا الى جبل القفزة وسط ازدحامات مرورية 2019-06-23 | 12:30:53 افاد مراسل الصنارة نت أن منطقة جبل القفزة تشهد حركة نشطة مع بدء توافد المؤمنين بتي...

الناصرة تستعد لاستقبال تي بي جوشوا رغم المعارضة 2019-06-23 | 10:03:34 تستعد مدينة الناصرة اليوم الاحد لاستقبال الراهب تي بي جوشوا الذي يدعي النبوة...

مدرسة كوكب ابو الهيجاء الثانوية تخرج فوجها الخامس من صفوف الثواني عشر 2019-06-23 | 09:42:22 احتفلت مدرسة كوكب الشاملة بتخريج الفوج الخامس من طلبة الثواني عشر باحتفال مهيب...

التحقيق مع شاب من طوبا بعد العثور على اسلحة وذخيرة 2019-06-23 | 09:12:36 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه خلال نشاط لها في قرية طوبا تم العثور...

حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي 2019-06-23 | 07:04:33 يكون الجو اليوم الاحد صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...

اصابة خطيرة لشابة من نين جراء حادث طرق مروع مدخل دبورية 2019-06-23 | 00:30:29 جاء بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر:"وقع...

شعب:اصابة شاب(21عاماً)باطلاق نار وحالته متوسطة 2019-06-22 | 23:47:18 أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مساء السبت بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في...

ٍٍاصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-06-23 | 00:01:11 اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة طمرة بجراح متوسطة...