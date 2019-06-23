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مصرع عامل واصابة اخر في مطار بن غوريون



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جاء في بيان صادر عن الشرطة أن عامل 60 عاماً لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة جراء سقوط رافعة خلال عملهما ضمن شركة نقليات في المطار .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة العامل وقدمت الاسعافات للمصاب وتم نقله للمستشفى وحالته خطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع عامل واصابة اخر في مطار بن غوريون




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