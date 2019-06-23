مدرسة, ديرحنا, الثانوية, تحتفل, بتخريج, الفوج, ال, ٢٥, من, طلابها,

احتفلت مدرسة دير حنا الثانوية بتخريج فوجها ال ٢٥ والذي بلغ عددهم١٦٧ خريج و خريجة بمشاركة واسعة من اهالي الخريجين وبحضور رئيس المجلس قاسم سالم .

قد تولت عرافة الاحتفال جنى ابو الحوف والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة منار دغش ورئيس المجلس قاسم سالم واغنية ملتزمة للفنانة لينا منصور ولارا حايك قصيدة وعن الخريجين لما حايك . مدير المدرسة منار دغش:تباهى في كلمته بانحازات المدرسة مؤكدا على اهمية بان نجاحكم الفردي اذا لم يترجم لخدمة محتمعكم فانتم عنوان الامة .