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مدرسة ديرحنا الثانوية تحتفل بتخريج الفوج ال ٢٥ من طلابها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدرسة دير حنا الثانوية بتخريج فوجها ال ٢٥ والذي بلغ عددهم١٦٧ خريج و خريجة بمشاركة واسعة من اهالي الخريجين وبحضور رئيس المجلس قاسم سالم .


قد تولت عرافة الاحتفال جنى ابو الحوف والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة منار دغش ورئيس المجلس قاسم سالم واغنية ملتزمة للفنانة لينا منصور ولارا حايك قصيدة وعن الخريجين لما حايك . مدير المدرسة منار دغش:تباهى في كلمته بانحازات المدرسة مؤكدا على اهمية بان نجاحكم الفردي اذا لم يترجم لخدمة محتمعكم فانتم عنوان الامة .




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