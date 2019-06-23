ثانوية, البيان, سخنين, تحتفل, بتخريج, الفوج, الحادي, عشر, من, طلابها,

احتفلت مدرسة البيان الثانوية سخنين بتخريج الفوج ال 11 من طلابها والذي بلغ عددهم 121 خريج وخريجة واقيم الاحتفال في ساحة المدرسة بحضور رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا وادارته واعضاء بلدية سابقين ومدراء مدارس والاب عارف يمين واهالي الخريجين .

وقد تولى عرافة الاحتفال الطالبتين ديما خلايله ونيفين ابو ريا ,وعلى انغام وعرض الكشاف استقبل الحضور الخريجين ,والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة عفيف خلايله ورئيس البلدية الدكتور صفوت ابو ريا ومدير قسم المعارف نبيه ابو صالح وعن لجنة اولياء الامور حسين خلايله وتم تكريم المتفوقين واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين .