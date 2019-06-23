ثانوية, البيان, سخنين, تحتفل, بتخريج, الفوج, الحادي, عشر, من, طلابها,

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احتفلت مدرسة دير حنا الثانوية بتخريج فوجها ال ٢٥ والذي بلغ عددهم١٦٧ خريج و خريجة...
احتفلت مدرسة بيت الحكمة الثانوية في مدينة الناصرة ، بتخريج فوج 2018/2019 من طلابها ،...
شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في حفل تخريج طلاب الفوج الـ 46 من...
وسط أجواء مفعمة بالفرح والسرور، نظمت مدرسة رؤوف أبو حاطوم الثانوية يافة الناصرة...
احتفلت مدرسة بطريركية اللاتين الرامه بتخريج الفوج السابع من طلابها والذي بلغ...
احتفلت مدرسة اورط وادي سلامه بتخريج فوجها ال 16 والذي بلغ عددهم 136 خريج وخريجة في...
شهدت القاعة الرياضية لمدرسة البخاري الشاملة احتفالا لثانوية البخاري عرابة...
أقامت مدرسة الرّازي الشّاملة اكسال إحتفالا مَهيبا بتخريج الفوج الأول منها، بحضور...
شهدت قاعة سرايا الامير في دير الاسد، تخريج الفوج الثالث عشر من طلاب كلية البيان...
في قاعة الهيثم احتلفت مدرسة حنا مويس الثانوية الرامة بتخريج فوجها ال 64 والذي بلغ...