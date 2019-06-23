ثانوية, بيت, الحكمة, الناصرة, تحتفل, بتخريج, فوج, جديد, من, طلابها,

احتفلت مدرسة بيت الحكمة الثانوية في مدينة الناصرة ، بتخريج فوج 2018/2019 من طلابها ، وقد شوهدت دموع الفرح الممزوجة بدموع الفراق تتلألأ في عيون الطلاب والاهالي خلال الحفل . افتتح حفل التخريج بكلمة من عريفة الحفل المعلمة ايناس غميض وتلتها كلمة مدير المدرسة عبد الفتاح حسن الذي رحب بالاهل الكرام وهنأ الخريجين على هذا الانجاز العظيم . ثم تحدث ، رئيس بلدية الناصرة ، علي سلام ، الذي شكر الاهل على مرافقة ابنائهم ، وهنأ الخريجين وحثهم على الالتحاق بالدراسة الجامعية وتحقيق احلامهم .نشكر السلة الثقافية على مساهمتها من خلال فرقة الزمن الجميل والمغنية لبنى سلامة التي أعطت الحفل رونق ورقي غنائي متميز. كما ونشكر فرقة ابن عامر للرقص الشعبي على عرض دبكة متميز. وقد اشرف على تحضير الحفل طاقم التربية الاجتماعية ومركزته المعلمة امل هريش. نترككم مع بعض الصور من حفل تخريج الفوج من مدرسة بيت الحكمة الثانوية