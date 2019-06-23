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مدرسة طرعان الثانوية تخرج الفوج الـ 46 بحضور رئيس المجلس المحلي وجمهور غفير



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شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في حفل تخريج طلاب الفوج الـ 46 من مدرسة طرعان الثانوية، بحضور جمهور غفير من أهالي الخريجين، وعدد من الشخصيات من القرية وخارجها، من بينهم قدس الأب نمر خوري، أحمد بدارنه أبو النزيه، مؤسس كلية سخنين، لجنة أولياء أمور الطلاب، مستشار رئيس المجلس شاهر عدوي، نائب الرئيس علي صباح، مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة وشخصيات أخرى.  تولى عرافة الاحتفال المربي أسعد قاسم علي والطالب محمد هشام خيرالله والطالبة رقية رامز عدوي، واستهل الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم قرأها الطالب محمد هشام خير الله.


رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي ألقى كلمة قال فيها: "يطوي الخريجون اليوم صفحة ويدخلون إلى عالم المسؤوليات ومعترك الحياة... نعمل في المجلس المحلي لمواكبة مسيرة التربية والتعليم من مختلف الجوانب حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، خلال الفترة الحالية خصصنا منحاً للطلاب، منحة مفعال هبايس، منحة المجلس المحلي للطلاب الجامعيين، حاسوب لكل ولد، مشروع دورة لكل طالب، برامج وفعاليات لامنهجية ونحن مقبلون على افتتاح الجناح الجديد، نخطط لإقامة مدرسة ابتدائية خامسة، وسنعمل جاهدين لتوفير المناخ ورصد الميزانيات للعملية التربوية". وشكر رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، إدارة المدرسة والهيئة التدريسية والمعلمين وإدارة شبكة المدارس القطرية - كلية سخنين، كما هنأ المربين بخروجهم إلى التقاعد معبراً عن الشكر للمربية سارة مزاوي، والمربي هاني فراج الذي خرج أيضا للتقاعد، وكذلك عبر عن الشكر والثناء للمربي الحاج هاني نصار، وكذلك لسكرتيرة المدرسة ام ناصر والتي خرجت هي الأخرى للتقاعد وجميعهم بعد سنين طوال من العمل والعطاء. وقدم رئيس المجلس التهاني للخريجين في نهاية خطابه متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مشوارهم وبناء مستقبلهم. وكانت كلمة لمدير المدرسة المربي ناظم زحالقة، تطرق فيها إلى المسيرة التعليمية في المدرسة والانجازات، وقام بتكربم رئيس المجلس على دعمه للمدرسة، وتم تقديم الشكر للجنة أولياء أمور الطلاب على دورها.

الطالبة يانا زياد سمعان قدمت فقرة غنائية نالت استحسان الجمهور، كما قدمت الطالبة قدس مشهور عدوي، أغنية غنائية أطربت الحضور. وشمل الاحتفال إلقاء كلمات أخرى، وكان من بين المتحدثين أحمد بدارنة، مؤسس كلية سخنين، وتحدث عن دعم التعليم والمدرسة، كما كانت كلمة لرئيس قسم المعارف، سامي عدوي، وألقت كلمة الخريجين الطالبتان المتألقتان دنيا شاهر عدوي وسينا خالد غبن، وتم عرض فيلم قصير عن المدرسة، واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المربين والداعمين للتعليم والحفل.




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