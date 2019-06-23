الناصرة, تستعد, لاستقبال, تي, بي, جوشوا, رغم, المعارضة,

تستعد مدينة الناصرة اليوم الاحد لاستقبال الراهب تي بي جوشوا الذي يدعي النبوة الامر الذي ادى الى معارضة شديدة في المدينة في الاسابيع الاخيرة مطالبين بالغاء الزيارة .

يشار الى أن جوشوا والالاف من مؤيديه وصلو للمدينة من اجل لقاء في مدرج جبل القفزة اليوم الاحد الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساء , ويوم غد الاثنين الاجتماع الثاني في نفس التوقيت .يشار الى أن شبكات التواصل الاجتماعي شهدت معارضة شديدة حول الزيارة المشبوهة حول ما قال المعارضين , حيث طالبوا رئيس البلدية بالغاء الزيارة .ومن جهة اخرى اكدت الشرطة في بيان لها أن المنطقة ستشهد تغييرات في حركة السير وخاصة في منطقة دوار البيج فاشين والمنطقة الصناعية , وان قوات كبيرة من الشرطة ورجال الامن سيكونون في المنطقة للحفاظ على الامن , كما ولوحظ صباح اليوم حركة نشطة في المنطقة حيث يتحول مؤيدي جوشوا في المنطقة ويستعدون للصعود لجبل القفزة حيث سيقام اللقاء .