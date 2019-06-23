تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-23 13:06:49 مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا |  2019-06-23 13:05:19 ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا |  2019-06-23 13:03:51 ميريام فارس تثير غضب المصريين بهذا التصريح الصادم! |  2019-06-23 12:57:57 مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة |  2019-06-23 12:30:53 الناصرة:بدء توافد المؤمنين بجوشوا الى جبل القفزة وسط ازدحامات مرورية |  2019-06-23 11:44:56 برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة |  2019-06-23 11:40:49 مصرع عامل واصابة اخر في مطار بن غوريون |  2019-06-23 11:30:23 مدرسة ديرحنا الثانوية تحتفل بتخريج الفوج ال ٢٥ من طلابها |  2019-06-23 10:56:53 ثانوية البيان سخنين تحتفل بتخريج الفوج الحادي عشر من طلابها |  2019-06-23 10:47:43 ثانوية بيت الحكمة الناصرة تحتفل بتخريج فوج جديد من طلابها |  2019-06-23 10:45:11 مدرسة طرعان الثانوية تخرج الفوج الـ 46 بحضور رئيس المجلس المحلي وجمهور غفير |  2019-06-23 10:03:34 الناصرة تستعد لاستقبال تي بي جوشوا رغم المعارضة |  2019-06-23 09:44:12 ديانا حداد تهدي السعودية "سيوف العز" بصوتها |  2019-06-23 09:42:22 مدرسة كوكب ابو الهيجاء الثانوية تخرج فوجها الخامس من صفوف الثواني عشر |  2019-06-23 09:39:38 طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة تستعد لاستقبال تي بي جوشوا رغم المعارضة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تستعد مدينة الناصرة اليوم الاحد لاستقبال الراهب تي بي جوشوا الذي يدعي النبوة الامر الذي ادى الى معارضة شديدة في المدينة في الاسابيع الاخيرة مطالبين بالغاء الزيارة .


يشار الى أن جوشوا والالاف من مؤيديه وصلو للمدينة من اجل لقاء في مدرج جبل القفزة اليوم الاحد الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساء , ويوم غد الاثنين الاجتماع الثاني في نفس التوقيت .

يشار الى أن شبكات التواصل الاجتماعي شهدت معارضة شديدة حول الزيارة المشبوهة حول ما قال المعارضين , حيث طالبوا رئيس البلدية بالغاء الزيارة .

ومن جهة اخرى اكدت الشرطة في بيان لها أن المنطقة ستشهد تغييرات في حركة السير وخاصة في منطقة دوار البيج فاشين والمنطقة الصناعية , وان قوات كبيرة من الشرطة ورجال الامن سيكونون في المنطقة للحفاظ على الامن , كما ولوحظ صباح اليوم حركة نشطة في المنطقة حيث يتحول مؤيدي جوشوا في المنطقة ويستعدون للصعود لجبل القفزة حيث سيقام اللقاء .




كلمات متعلقة

الناصرة, تستعد, لاستقبال, تي, بي, جوشوا, رغم, المعارضة,

تابعونــا

مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة 2019-06-23 | 12:57:57

لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه ظهر اليوم الاحد جراء حادث طرق مروع بين شاحنة...

الناصرة:بدء توافد المؤمنين بجوشوا الى جبل القفزة وسط ازدحامات مرورية الناصرة:بدء توافد المؤمنين بجوشوا الى جبل القفزة وسط ازدحامات مرورية 2019-06-23 | 12:30:53

افاد مراسل الصنارة نت أن منطقة جبل القفزة تشهد حركة نشطة مع بدء توافد المؤمنين بتي...

مصرع عامل واصابة اخر في مطار بن غوريون مصرع عامل واصابة اخر في مطار بن غوريون 2019-06-23 | 11:40:49

جاء في بيان صادر عن الشرطة أن عامل 60 عاماً لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة جراء...

مدرسة كوكب ابو الهيجاء الثانوية تخرج فوجها الخامس من صفوف الثواني عشر مدرسة كوكب ابو الهيجاء الثانوية تخرج فوجها الخامس من صفوف الثواني عشر 2019-06-23 | 09:42:22

احتفلت مدرسة كوكب الشاملة بتخريج الفوج الخامس من طلبة الثواني عشر باحتفال مهيب...

التحقيق مع شاب من طوبا بعد العثور على اسلحة وذخيرة التحقيق مع شاب من طوبا بعد العثور على اسلحة وذخيرة 2019-06-23 | 09:12:36

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه خلال نشاط لها في قرية طوبا تم العثور...

حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي 2019-06-23 | 07:04:33

يكون الجو اليوم الاحد صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...

اصابة خطيرة لشابة من نين جراء حادث طرق مروع مدخل دبورية اصابة خطيرة لشابة من نين جراء حادث طرق مروع مدخل دبورية 2019-06-23 | 00:30:29

جاء بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر:"وقع...

شعب:اصابة شاب(21عاماً)باطلاق نار وحالته متوسطة شعب:اصابة شاب(21عاماً)باطلاق نار وحالته متوسطة 2019-06-22 | 23:47:18

أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مساء السبت بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في...

ٍٍاصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة ٍٍاصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-06-23 | 00:01:11

اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة طمرة بجراح متوسطة...

المطران عطا الله حنا:ندعو لمقاطعة المهرجان المشبوه الذي سيقوم به مدعي النبوة في مدينة الناصرة لبث سمومه وشروره المطران عطا الله حنا:ندعو لمقاطعة المهرجان المشبوه الذي سيقوم به مدعي النبوة في مدينة الناصرة لبث سمومه وشروره 2019-06-22 | 21:04:07

دعى سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه احتراق اشتعال النار بناية مبنى رئيس مجلس محلي جولس سلمان عامر اضرار جسيمة اضراب استجابة باقة الغربية جت عام محلات تجارية طلاب مدارس تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي توثيق عملية سطو مسلح محطة وقود الزرازير ملثمان مسلحان ليلة الخميس لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلتوئثيق حادث طرق مفرق الفريديس 3 قتلى يافا شاهدوا فيديو شاحنة سيارة خصوصية لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com