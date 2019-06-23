بتسجيل وتوزيع جديدين، أعادت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان "سيوف العز" كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن والحان الفنان القدير محمد عبده، والذي كان قد لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

وأعربت ديانا حداد عن فخرها وإعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية، وأكدت حبها لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم.وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية تم إستخدام بها صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" العالمي، وقدمت بها شكر خاص لفنان العرب محمد عبده.هذا وتعمل ديانا بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تجهيز وطرح عمل منفرد جديد ستختاره من بين مجموعة من الأغنيات التي قامت بتسجيلها مؤخراً، وسيتم طرحها بعد الإنتهاء من عملية المكس النهائي والمونتاج.