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مدرسة كوكب ابو الهيجاء الثانوية تخرج فوجها الخامس من صفوف الثواني عشر



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدرسة كوكب الشاملة  بتخريج الفوج الخامس من طلبة الثواني عشر باحتفال مهيب لافت للانظار، وتوافد الضيوف والزوار والاهل والطواقم التدريسية وممثلو المجلس المحلي رئيسا واعضاء الى مقر الاحتفال على ارضية ملعب العشب الاصطناعي بعد مرورهم من باحة المدرسة بزينتها وتضييفاتها مع غروب يوم الجمعة .


الحفل كان استثنائيا بشكله ومضمونه، وسيمفونية الاضواء والاصوات والورود طغت على الاجواء، وهو دليل ساطع على مركزية الحفل السنوي للتخريج في كوكب وعلى اهميته في المشهد الحضاري ،الثقافي والتعليمي للبلدة.

دخول الطلاب الخريجين ومربيهم الاساتذة مجدي قدح ومخلص حجوج والمعلمة نداء صالح كان على وقع اغنية السيدة فيروز " كانوا يا حبيبي" وانتهت الفقرة باطلاق بالونات " بيضاء كايامكم، خفيفة كدمائاكم، تضع بصمة في السماء كما في الارض" كما وصفها عريف الحفل التقليدي، المبدع الاستاذ وليد طه.

وتوالت فقرات البرنامج بدءا بتلاوة ايات من سورة الرحمن، عروس القران، بصوت الاستاذ يونس منصور، ثم تلتها كلمة عريف الاحتفال المربي وليد طه، كلمة تميزت بجمالية خاصة، وبتعبير اخاذ وبقراءة شعرية خارقة لقصيدة" لأجمل ضفة امشي" ، مشددا في نهايتها على اهمية الانتماء والفخر بالجذور والتطلع الى افق الكبرياء والمجد.

كلمة مدير المدرسة السيد يوسف منصور تطرقت لمكانة المدرسة المتزايدة، وانجازاتها غير المسبوقة، ودورها في دفع مسيرة كوكب الى الامام، وانتهت بقصيدة زجلية رائعة، القصيدة التي صارت تقليدا سنويا ينتظرها الجميع، وقد مزجت بين واقعية الحياة ودور الاهل والطلاب في المسيرة التعليمية باسلوب فكاهي نقدي جمالي خاص.ونقل السيد يوسف منصور تحية المدرسة والبلدة للسيدة امينة شما سكرتيرة المدرسةوابنها طالب المدرسة شادي الذي يمر بفترة علاج خارج البلاد، متمنيا له النجاح والشفاء العاجل والعودة بسلام الى ارض الوطن..كلمة السيد زاهر صالح رئيس المجلس المحلي تضمنت تحية ومباركة للخريجين والضيوف والمدرسة اضافة لترحيبه بالسيد الدكتور محمد محمود الحيلة ، رئيس جامعة الشرق الاوسط في الاردن والوفد المرافق، الذين حلوا ضيوفا على كوكب والمدرسة الشاملة، وتحدث عن انشاء معاهدة " توأم" بين كوكب، مؤسسة ومدرسة، وبين جامعة الشرق الاوسط الاردنية.

استراحة الحفل كانت من خلال تقديم الفقرة المسرحية الرائعة لثلاثة طلاب من المدرسة( احمد منصور وشادي منصور من الصف العاشر د، ومحمد احمد من الحادي عشر ج)، فقرة اثارت زوبعة من الضحك والمشاركة من الجمهور ولاقت استحسانا واسعا،وهي فقرة اخرجت الى النور بفكرة المربي مخلص حجوج واخراج ومرافقة السيد محمود ابو جازي من مدينة عرابة وبدعم السيد اياد عودة عن قسم الشبيبة في المجلس المحلي.

بعدها القى مفتش المدرسة السيد توفيق زعرورة كلمة معبرة، اشاد فيها بموقع كوكب بلدا ومدرسة في معادلة الحضارة والانجاز، شاكرا الاطراف المتعاونة كلها لايصال الاجيال الى ضفة الأمان.




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