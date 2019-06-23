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طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، حيث سيناقش الاثنان الوضع في سوريا والتوتر المتزايد في الخليج بين واشنطن وطهران مع نيكولاي باتروشيف ومسؤولين إسرائيليين من مؤسسة الأمن الإسرائيلية.

سوف تتناول القمة الثلاثية، التي وصفها نتنياهو بأنها "تاريخية وغير مسبوقة" ، القضايا الأمنية في المنطقة ، وستحاول إسرائيل والولايات المتحدة تقديم حوافز مختلفة للروس لتقليص التواجد الايراني في دمشق مقابل الاعتراف بحكم بشار الأسد.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الهدف من القمة المشتركة هو تحقيق انسحاب إيران من سوريا وطلب من روسيا مقترحات لسبل الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.وكان بولتون ةصل امس إلى مدينة القدس المحتلة، لعقد قمة خاصة مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات، والروسي نيقولاي باتروشيف. وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وخلال القمة، ستعرض إسرائيل مواقفها بشأن التدخل الإيراني في سوريا والتطورات في منطقة الخليج، وستستمع أيضًا إلى مواقف روسيا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاقات.يذكر أن التوترات في الشرق الأوسط قد زادت خلال الشهرين الماضيين مع تصاعد العقوبات ضد إيران.
طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون




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