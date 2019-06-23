طعم, جديد،, اكزوتي, ومنعش, من, سلسلة, بريچات, EXTRA,

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أطلق بنك لئومي قبل عدة أشهر برنامج ائتمان جديد لزبائن البنك، لئومي جوديز، الذي...
إفتتح حفل توزيع منح "هزنيك-مركنتيل" للسنة الـ12 على أنغام جوقة "بيات" وصوت الفنانة...
تعرض شركة بريچات، الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية...
يتكون العرض الموسيقي "قصتنا" من مقطوعات موسيقية وأغاني، كلها لحبيب شحادة حنا،...
أنطلق في هذه الأيام مشروع لمنع العنف والإهمال ضد الأطفال (مهاليف)، بالتعاون مع...
خرجت شبكة الازياء النسائية crazy line هذا الاسبوع بحملة مميزة لعضوات نادي الزبائن على...
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تطلق شركة كوكا-كولا في البلاد خطوة بمناسبة موسم الأعراس في المجتمع العربي ومن...
أطلق بنك مزراحي- طفحوت هذا الأسبوع حملة جديدة تحت عنوان " في مزراحي طفحوت - كل...
على خلفية البحث حول اسباب الديون لدى المواطنين العرب، تود دائرة الاجراء معرفة...