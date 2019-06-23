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ألفيس يودع باريس سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن داني ألفيس أنه سيترك باريس سان جيرمان اليوم الأحد بعد ساعات فقط من المشاركة مع البرازيل في الفوز 5-0 على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وتسجيل هدف.

وانضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017 بعد أن لعب لأشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه لم يكشف عن خطوته التالية عقب مغادرة باريس.
وكتب ألفيس (36 عاما) على إنستجرام: "تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات".
وتابع: "أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي".
وفاز ألفيس، الذي أصبح قائدا للمنتخب البرازيلي بدلا من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي، بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين بإستاد بارك دي برينس.
ألفيس يودع باريس سان جيرمان




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