مدرسة, رؤوف, أبو, حاطوم, الثانوية, يافة, الناصرة, تخرج, الفوج, الثاني, والثلاثين‎,

وسط أجواء مفعمة بالفرح والسرور، نظمت مدرسة رؤوف أبو حاطوم الثانوية يافة الناصرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 18.6.2019 احتفالًا مهيبًا بتخريج الفوج الثاني والثلاثين من طلاب الصفوف الثانية عشرة، حيث أُقيم الحفل في قاعة لارينيسانس أبو ماهر في الناصرة العليا وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي، النواب، وأعضاء المجلس ومدير قسم المعارف ومفتش المدرسة ولجنة أولياء أُمور الطلاب ومدراء مدارس البلدة وعائلة المرحوم المربي د. عفو خليلية وعائلة المرحوم المربي رؤوف أبو حاطوم وعدد كبير من أهالي الخريجين والضيوف المدعوين.

افتتح الحفل وتولى عرافته المربي حسين كنانة الذي تألق وأبدع بلباقة كلماته التي لامست أذهان الحضور، ثم تم توزيع الشهادات على الطلاب واستقبالهم على أنغام الموسيقى حيث وقف جميع الحضور على أقدامهم لاستقبال الطلاب الخريجين، وبعد الانتهاء من استقبال الخريجين تم عرض فيلم وصور وذكريات الخريجين بالتعاون مع الاستاذ وائل عواد وستوديو جواد واكد.وقد شهد الحفل فقرات فنية عديدة موسيقية رائعة من جوقة المدرسة التي أطربت الحضور ونالت إعجابهم وصفق لها الجميع بحرارة، بعدها كانت كلمات متنوعة ومؤثرة بحق المدرسة طلابها وإدارتها وتكريم الطلاب المتميزين من قبل عائلة المرحوم المربي رؤوف أبو حاطوم، وألقى كل من مدير المدرسة المربي علاء خليلية، رئيس المجلس المحلي ماهر خليلية، مفتش المدرسة د. هاني كريدين، مدير قسم المعارف محمود علي الصالح، رئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب فؤاد أبو سرية، وكلمة باسم الخريجين مهنئين الخريجين والخريجات وتمنو لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية وأجمعوا على تميز دور المدرسة مؤكدين على نصيبها الكبير في دفع مسيرة التربية والتعليم في البلدة إلى الأمام المنشود.من الجدير ذكره أنه قام بتجهيز وتخطيط وروعة تنظيم الحفل مركزة التربية الاجتماعية المربية نجوى سليمان بالتعاون مع مركزي الصفوف الثانية عشرة والمربين وإدارة المدرسة.في الختام تم تقديم التضييفات على الأهالي فور خروجهم من القاعة.