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التحقيق مع شاب من طوبا بعد العثور على اسلحة وذخيرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه خلال نشاط لها في قرية طوبا تم العثور على مخازن رصاص لسلاح من نوع "m16" و 5 مخازن لمسدسات وكمية كبيرة من الذخيرة .


الشرطة اعتقلت شاب 30 عاماً للتحقيق وتم اطلاق سراحه بشروط مقيدة .





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