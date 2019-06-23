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حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم الاحد صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي




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