حالة, الطقس:ارتفاع, درجات, الحرارة, لتصبح, اعلى, من, معدلها, السنوي,

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جاء بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر:"وقع...
أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مساء السبت بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في...
اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة طمرة بجراح متوسطة...
دعى سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...
افاد مراسل الصنارة نت ان شاب بالعشرينيات من عمره اصيب جراء تعرضه لاطلاق نار في حي...
احتفلت المدرسة الثانوية "عمال" في قرية عيلوط اول أمس الخميس بتخريج الفوج الثاني...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:الشرطه شرعت بالتحقيق...
عقدت صباح الجمعة جلسة مهنية لاختيار مدير لمدرسة عفو فاعور الثانوية الشاملة بعد...
شهد اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس اقبالا كبيرا من اهالي الرامه والمنطقة...
بكل معاني التقدير والاحترام وبأجواء مميزة ملؤها المحبة نظمت ادارة المدرسة...