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حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت حركة "حماس"، السبت، إن الإدارة الأمريكية "تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يقايض حقوقه ومقدساته بأي مشاريع وأموال".  وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان: "شعبنا قاتل طوال ثورته المعاصرة من أجل استرداد أرضه المحتلة، وعودته من حيث هُجر، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".  وأضاف: "الفلسطينيون يواصلون نضالهم حتى يُفكك المشروع الصهيوني العنصري على الأرض الفلسطينية مهما بلغت التضحيات".  وكشف البيت الأبيض، عبر بيان السبت، أنّ أول مرحلة من مبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" تشمل استثمارات بنحو 50 مليار دولار في غزة والضفة الغربية وللفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان.
حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال




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