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ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن عقوبات جديدة "مشددة" ستفرض على إيران يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.وأضاف: "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، لكن اتفاق أوباما مهد لذلك"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران والقوى العظمى.وشدد الرئيس الأميركي في تغريداته التي نشرها على حسابه في "تويتر" على أن العقوبات المفروضة على إيران "تؤتي ثمارها".  وتأتي تغريدات ترامب لك بعد ساعات من تأكيد الرئيس، على أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحا على الطاولة"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران.  كما أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، السبت، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده تعمل على منع إيران من محاولة "السيطرة على الشرق الأوسط"، من خلال فرض المزيد من العقوبات، والتي ستحرمها من نحو 50 مليار دولار.  وأضاف: "إيران تقوم ببث العنف في الشرق الأوسط، والضغط الأميركي يهدف لحرمان النظام من الأموال التي يستخدمها في تمويل ميليشياته، كما أننا نريد أن يأتي النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق آخر، بدلا من ذلك الذي انسحبنا منه قبل سنة".  وأشار هوك إلى أن ترامب فرض عقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق، "كانت الأكثر صرامة في التاريخ"، مشيرا إلى أن العقوبات النفطية "ستحرم النظام الإيراني من 50 مليار دولار كعوائد، وبالتالي فإن إيران ستشهد معاناة غير مسبوقة".
ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران




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