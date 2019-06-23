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مدرسة اللاتين في الرامه تحتفل بتخريح الفوج السابع من طلابها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدرسة بطريركية اللاتين الرامه بتخريج الفوج السابع من طلابها والذي بلغ عددهم 35 خريج وخريجة .اقيم الاحتفال في قاعة المدرسة بحضورراعي المدرسة صاحب السيادةالمونسنيور د حنا كلداني  وقدس الاب اكتم حجازين ورئيس المجلس شوقي ابو لطيف ورجال دين ومدراء مدارس الرامه.


قد تولى عرافة الاحتفال الطالبة منى نخله ومايكل غنادري ولورنس منصور والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة الشماس جريس منصور ورئيس المجلس شوقي ابو الطيف وقدس الاب اكتم حجازين وقدمت فقرات فنية للطالبة لمار حاج والخريجة نهى جبران وعرف بيانو امينه سرحان ومعزوفات للطالبين عدي حنا وصلاح حنا وكانت كلمة لسيادة المطران د حنا كلداني وعن الخريجين الخريجة ميريل حنا والخريج عيسى سليمان واختتم الاحتفال بتكريم المتفوقين ورئيس المجلس وتوزيع الشهادات على الخريجين .




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