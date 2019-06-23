مدرسة, اللاتين, في, الرامه, تحتفل, بتخريح, الفوج, السابع, من, طلابها,

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احتفلت مدرسة اورط وادي سلامه بتخريج فوجها ال 16 والذي بلغ عددهم 136 خريج وخريجة في...
شهدت القاعة الرياضية لمدرسة البخاري الشاملة احتفالا لثانوية البخاري عرابة...
أقامت مدرسة الرّازي الشّاملة اكسال إحتفالا مَهيبا بتخريج الفوج الأول منها، بحضور...
شهدت قاعة سرايا الامير في دير الاسد، تخريج الفوج الثالث عشر من طلاب كلية البيان...
في قاعة الهيثم احتلفت مدرسة حنا مويس الثانوية الرامة بتخريج فوجها ال 64 والذي بلغ...
احتفلت المدرسة "الاهليّة" عتيد ام الفحم مساء الجمعة بتخريج الفوج الثالث عشر من...
احتفلت المدرسة الثانوية متعددة المجالات عمال بيت الزرازير مساء اليوم...
قامت مؤسسة تسوفن وفوروم MIT للمبادرات بتخريج 15 طالب وطالبة من الفوج الاول من...
بأجواء احتفاليّة مفعمة بالبهجة والسّرور، احتفلت المدرسة الابتدائيّة الدّالية...
احتفلت مدرسة عرابه الام على اسم المرحوم حسين ياسين ومديرها الدكتور يوسف كناعنه...