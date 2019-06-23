اصابة, خطيرة, لشابة, من, نين, جراء, حادث, طرق, مروع, مدخل, دبورية,

جاء بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر:"وقع حادث طرق ذاتي قرابة الساعة 23:41 قرب مدخل بلدة دبورية، حيث هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ الى المكان وتبيّن أنّ سيارة خصوصية اصدمت بشجرة.

عملت الطواقم على تخليص مسافرة علقت داخل السيارة وكانت تركب بجانب السائق، وبعد عمليات انقاذ معقدة تم اخراجها واحالتها لتلقي العلاج الطبي الى جانب مصابة اخرى.

وجاء في بيان اخر صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:في مدخل بلدة دبورية وقع حادث طرق ذاتي حيث اصطدمت سيارة بشجرة.

إثر حادث الطرق سائقة السيارة والمسافرة التي جلست بجانبها من سكان بلده نين (السائقة 26 عام أصيبت بإصابات بالغة والمسافرة 17 عام أصيبت بإصابات متوسطة) نُقلتا الى مشفى هعيميك في العفولة لتلقي العلاج.

افراد شرطة اسرائيل متواجدون في المكان الى جانب محاربو سلطة الاطفاء والانقاذ فأخرجوا مسافرة كانت عالقة في السيارة.

محقق مختص حوادث طرق يفحص ملابسات الحادث.