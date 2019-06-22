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شعب:اصابة شاب(21عاماً)باطلاق نار وحالته متوسطة



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أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مساء السبت بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة شعب .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.

الشرطة باشرت التحقيق .
شعب:اصابة شاب(21عاماً)باطلاق نار وحالته متوسطة




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