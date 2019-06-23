ٍٍاصابة, شاب, باطلاق, نار, في, مدينة, طمرة,

اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة طمرة بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في المدينة .

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اصابة خطيرة لشابة من نين جراء حادث طرق مروع مدخل دبورية 2019-06-23 | 00:30:29 جاء بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر:"وقع...

شعب:اصابة شاب(21عاماً)باطلاق نار وحالته متوسطة 2019-06-22 | 23:47:18 أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مساء السبت بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في...

المطران عطا الله حنا:ندعو لمقاطعة المهرجان المشبوه الذي سيقوم به مدعي النبوة في مدينة الناصرة لبث سمومه وشروره 2019-06-22 | 21:04:07 دعى سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...

ام الفحم : اصابة شاب باطلاق نار قرب منزله 2019-06-22 | 21:00:28 افاد مراسل الصنارة نت ان شاب بالعشرينيات من عمره اصيب جراء تعرضه لاطلاق نار في حي...

الثانوية متعددة المجالات عمال عيلوط تحتفل بتخريج الفوج الثاني والعشرين من طلابها 2019-06-22 | 17:54:23 احتفلت المدرسة الثانوية "عمال" في قرية عيلوط اول أمس الخميس بتخريج الفوج الثاني...

العثور على اكياس مخدرات في احدى شواطئ حيفا 2019-06-22 | 17:44:42 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:الشرطه شرعت بالتحقيق...

فوز المربي عدنان محمد رشيد فاعور بمناقصة مدير مدرسة عفو فاعور الشاملة في شعب 2019-06-22 | 14:44:30 عقدت صباح الجمعة جلسة مهنية لاختيار مدير لمدرسة عفو فاعور الثانوية الشاملة بعد...

مشاركة واسعة في اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس الرامه 2019-06-22 | 14:44:37 شهد اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس اقبالا كبيرا من اهالي الرامه والمنطقة...

اعدادية ابن سينا كفر قرع تخرج فوجا جديدا من طلابها 2019-06-22 | 13:00:55 بكل معاني التقدير والاحترام وبأجواء مميزة ملؤها المحبة نظمت ادارة المدرسة...