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ٍٍاصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة



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اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة طمرة بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في المدينة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .




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