ام, الفحم, :, اصابة, شاب, باطلاق, نار, قرب, منزله,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته متوسطة.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته متوسطة.
الشرطة باشرت التحقيق.
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