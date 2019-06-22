ام, الفحم, :, اصابة, شاب, باطلاق, نار, قرب, منزله,

افاد مراسل الصنارة نت ان شاب بالعشرينيات من عمره اصيب جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين البروة بمدينة ام الفحم.

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المطران عطا الله حنا:ندعو لمقاطعة المهرجان المشبوه الذي سيقوم به مدعي النبوة في مدينة الناصرة لبث سمومه وشروره 2019-06-22 | 21:04:07 دعى سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...

الثانوية متعددة المجالات عمال عيلوط تحتفل بتخريج الفوج الثاني والعشرين من طلابها 2019-06-22 | 17:54:23 احتفلت المدرسة الثانوية "عمال" في قرية عيلوط اول أمس الخميس بتخريج الفوج الثاني...

العثور على اكياس مخدرات في احدى شواطئ حيفا 2019-06-22 | 17:44:42 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:الشرطه شرعت بالتحقيق...

فوز المربي عدنان محمد رشيد فاعور بمناقصة مدير مدرسة عفو فاعور الشاملة في شعب 2019-06-22 | 14:44:30 عقدت صباح الجمعة جلسة مهنية لاختيار مدير لمدرسة عفو فاعور الثانوية الشاملة بعد...

مشاركة واسعة في اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس الرامه 2019-06-22 | 14:44:37 شهد اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس اقبالا كبيرا من اهالي الرامه والمنطقة...

اعدادية ابن سينا كفر قرع تخرج فوجا جديدا من طلابها 2019-06-22 | 13:00:55 بكل معاني التقدير والاحترام وبأجواء مميزة ملؤها المحبة نظمت ادارة المدرسة...

مصرع شاب بظروف غامضة في بير هداج بالنقب 2019-06-22 | 12:56:05 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...

مصرع شاب في حادث طرق مروع قرب البحر الميت 2019-06-22 | 09:55:18 جاء في بيان صادر عن الناطق بنجمة داوود الحمراء أن شاب بالعشرينيات من عمره لقي...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية 2019-06-22 | 07:00:26 اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...