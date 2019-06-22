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ام الفحم : اصابة شاب باطلاق نار قرب منزله



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افاد مراسل الصنارة نت ان شاب بالعشرينيات من عمره اصيب جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين البروة بمدينة ام الفحم.


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته متوسطة.


الشرطة باشرت التحقيق.

ام الفحم : اصابة شاب باطلاق نار قرب منزله




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