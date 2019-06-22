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الثانوية متعددة المجالات عمال عيلوط تحتفل بتخريج الفوج الثاني والعشرين من طلابها



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احتفلت المدرسة الثانوية "عمال" في قرية عيلوط اول أمس الخميس بتخريج الفوج الثاني والعشرين من طلابها، وذلك بحفل مهيب اقيم في قاعة قصر الاميرات في كفرمندا .

وقد غصت القاعة بالطلاب الخريجين واولياء امورهم، حيث تخلل الحفل فقرات عدة تكريمية لعدد من الطلاب والمعلمين، حيث بلغ الحفل ذروته عند نقل الشعلة من الطلاب الخريجين لطلاب الحوادي العشر وطلاب صفوف العواشر في المدرسة.


وحضر الحفل كل من رئيس المجلس المحلي ابراهيم ابو راس ونائبة فرج عبود ومدير قسم المعارف سيف عبود، اضافة الى مدراء مدارس القرية ووجهاء القرية. وقالت مديرة المدرسة المربية رانيا منصور في كلمة لها امام الحضور :" ان الثانوية تتقدم بخطى ثابتة تتجلى بوضوح تام من خلال الانجازات الاخيرة المتمثلة في رفع نسبة استحقاق البجروت لتصل الى اعلى من 70% وتوسيع تخصص البيولوجيا واعادة فتح تخصص الفيزياء في المدرسة العام وتعزيز المرافق المختلفة في المدرسة وتغيير المناخ التعليمي فيها والتشديد على الانظمة والقوانين المدرسية".


أما رئيس المجلس المحلي ابراهيم ابو راس فشدد في كلمته على التغييرات الجوهرية والتقدم الملحوظ الذي شهدته المدرسة ، حيث شكر طاقم المعلمين والادارة الذي يقف من وراء هذه الانجازات، مؤكدا ان المدرسة في المسار الصحيح ولا تقل بأي درجة عن المدارس الاخرى على مستوى البلاد سواء من ناحية التجهيزات والتخصصات وايضا في مستوى التعليمي والتربية.


وقد كرمت المدرسة الطلاب المتميزين اضافة الى تكريم المعلمتين القديرتين خديجة امارة عبود وأمل عواودة عبود لجهودهما الحثيثة وتضحيتهما المستمرة من أجل طلاب المدرسة واستمرار ونجاح المسيرة التعليمية فيها. كما تم تكريم المربية المتميزة على مستوى البلاد المعلمة نفوذ خطيب التي تعمل كمربية في المدرسة الاعدادية في القرية حيث شكر رئيس المجلس ابراهيم ابو راس جهودها ومساهمتها في نجاح المسيرة التعليمية.
كما وكرمت ادارة المدرسة ايضا طاقم معلمي الاعلام فيها وذلك تقديرا لجهود الطاقم في دفع الفرع قدما وتطويره على مدار السنوات الاخيرة ليجذب اليه خيرة طلاب المدرسة اضافة الى فوز الفرع خلال العام الاخير بثلاث جوائز تقديرية من خلال المشاركة في مهرجانات طلابية عدة والفوز بالمراتب المتقدمة.


كما قدمت ممثلة شبكة عمال درعا تقديرا لمربية المدرسة رانيا منصور تقديرا للجهود الحثيثة والمميزة التي بذلتها من أجل احداث التغيير الجذري على كافة الاصعدة في المدرسة ودفع المسيرة التعليمية ورفع نسبة البجروت وتحصيل الطلاب العلمي .





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