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فوز المربي عدنان محمد رشيد فاعور بمناقصة مدير مدرسة عفو فاعور الشاملة في شعب



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



عقدت صباح الجمعة جلسة مهنية لاختيار مدير لمدرسة عفو فاعور الثانوية الشاملة بعد خروج مديرها الاستاذ مروان فاعور إلى التقاعد . 

 وقد كان الاعلان عن المناقصة وفقا للمعايير والشروط الواردة في منشور مدير عام وزارة المعارف ووزارة الداخلية لاختيار المديرين .  
لقد كانت المناقصة داخلية طبقا لتعليمات الوزارة . أما لجنة المناقصات المهنية فكانت مؤلفة من :                  محمود سامي بقاعي رئيس مجلس شعب المحلي الذي اعتذر عن المشاركة عملا بالشفافية والمهنية بسبب القربى مع المرشح عدنان فاعور رغم أن القانون يجيز له المشاركة ، مفتش لواء الشمال في وزارة المعارف الاستاذ أحمد بدران ،الدكتورة مارتا سليمان مفتشة وزارة المعارف ،السيد بلال الحاج ممثلا لوزارة الداخلية ،السيد سهيل ملحم رئيس مجلس الجديدة المكر ممثلا للسلطات المحلية ،السيد خالد عبد الرحمن ممثلا لنقابة المعلمين الابيتدائيين والسيد وحيد غضبان ممثلا لمنظمة المعلمين الفوق ابتدائيين . 
                            بعد اطلاع اللجنة على كافة الشهادات والمستندات واجراء مقابلة مهنية حاز الاستاذ عدنان فاعور على ثقة اللجنة وتم اختياره كمدير لمدرسة عفو فاعور الشاملة . رئيس المجلس المحلي يتقدم بأحر التهاني واجملها مكللة بباقات الورد للاستاذ عدنان ويتمنى ان يعينه الله على حمل الامانه، نفخر ونعتز وثقتنا كبيره بمهنية الاستاذ عدنان قدماً وإلى الامام لخدمة بلدنا واهلها وطلابها




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