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مشاركة واسعة في اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس الرامه



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



 شهد اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس اقبالا كبيرا من اهالي الرامه والمنطقة والذي افتتحه الفنانين علا ويعقوب اسحاق في فقرة ستاند اب تفاعل معها الجمهور وكانت فرقة اوف للدبكة شاركت في فقرة خاصة ومن بعدها اعتلى مسرح صدى السباط جوقة سراج بقيادة المايسترو سامر بشارة والتي اطربت الجمهور في فقرة فنية تجاوزت الساعه من الزمن، وكانت مشاركة لفرقة الزيتونه الخضراء والتي تأسست في السبعينيات على يد فنانين راماويين منهم سالم درويش، جورج سمعان،مروان مشعور ،والدكتور يوسف حنا، وكان الختام مع فرقة القدود الحلبية بقيادة المايسترو مرسي بيادسة والتي رقص فيها الجمهور وانطرب على صوت الفنان الياس عطالله والفرقة الموسيقية.





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