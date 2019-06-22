قوات, أمريكية, تستعد, لإجلاء, متعاقدين, من, قاعدة, بلد, العسكرية, في, العراق,

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" أنه لو أجريت الانتخابات أمس،...
بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،...
دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من...
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن خطر النزاع بين الولايات...
قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن ورشة البحرين لن تتضمت حلولًا...
كشف مسؤولون في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية تفاصيل إضافية حول خطة الولايات...
وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية،...
حذّر مُنسق الأمم المتحدة الخاص بعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،...