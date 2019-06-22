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قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة بلد العسكرية في العراق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في شركتين أمنيتين (لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال) من قاعدة بلد العسكرية شمالي بغداد بسبب تهديدات أمنية محتملة.وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.وذكرت المصادر أن رحيل المتعاقدين وشيك. ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية.

وقال مسؤول عسكري مطلع على العمليات اليومية للقاعدة إن الجيش الأمريكي أبلغ المسؤولين العراقيين بأنهم سيشرعون في إجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 والذين يعملون لدى الشركتين في قاعدة بلد. وأضاف أن عملية الإجلاء ستستغرق نحو عشرة أيام.
وقال مصدران عسكريان آخران إن عملية الإجلاء ستتم على مرحلتين وستجرى بطائرات عسكرية.علما بأن قاعدة بلد المترامية الأطراف استُهدفت بثلاث قذائف في الأسبوع الماضي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أمريكية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها أيضًا. كما وقع هجوم صاروخي الأربعاء قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأمريكية إكسون موبيل على مقربة من مدينة البصرة جنوب العراق.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة في منطقة الخليج يوم الخميس.
قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة بلد العسكرية في العراق




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