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يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال تقرير صحفي هولندي، إن نادي يوفنتوس اقترب من الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية، أن دي ليخت اقترب من الانضمام ليوفنتوس في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو.
وأضافت أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 19 عامًا، استغرق عدة أيام لاتخاذ قراره خلال إجازته في ميامي.
وتابعت أن البيانكونيري كثف من جهوده خلال الأيام الأخيرة لضم المدافع الدولي، ليتفوق على أندية برشلونة، ريال مدريد، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
ولفتت الصحيفة إلى أن دي ليخت على وشك الانضمام ليوفنتوس، وسيحصل على راتب سنوي ما بين 15 إلى 20 مليون يورو، في الموسم الواحد، ما سيجعله ثاني أكثر لاعب حصولاً على راتب سنوي بعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والذي يحصل على 30 مليون يورو.
يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت




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