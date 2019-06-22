يوفنتوس, يقترب, من, حسم, صفقة, دي, ليخت,

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ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...
نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه على "إنستغرام"...
أعلن نادي برشلونة، امس الخميس، ضم مايك فان بينين لاعب نادي ناك بريدا الهولندي،...
يستعد ليفربول للدخول في سوق الانتقالات الصيفية، بصفقة من العيار الثقيل، وذلك من...
نفذ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ما تعهد به بعد الفوز 6-0 على...
ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...
تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل 21يونيو، وتنطلق البطولة...
ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19...
اعترف ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بالفوضى التي عاشها منتخب بلاده عقب تأخره بهدف...
ذكر تقرير صحفي، أن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، استقر على...