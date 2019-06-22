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ديما بياعة عن المثلية الجنسية: “الدين يرفض كثير قصص ما وقفت على هذه الشغلة”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دافعت الفنانة السورية ديما بياعة بشكل قوي على المثليين الجنسيين معتبرة ان حياتهم الجنسية خيار شخصي لهم لا يحق لاحد التدخل فيها.



 وقالت ديما بياعة، خلال استضافتها في برنامج “اكلناها” الذي يقدمه الفنان باسم ياخور على شاشة قناة “لنا”، تعليقا على رفض الدين للمثلية الجنسية “ما لي علاقة انا ما بحكي معه بشكل ديني والدين يرفض كثير قصص نحن نعملها ما وقفت على هذه الشغلة”.

واضافت ديما بياعة: “نحن لا نتقبل المثليين الجنسيين بس انت تتقبل رجل عمره ثمانين سنة يتزوج طفلة قاصر وللاسف مجتمعاتنا تتقبل امرأة عمرها ثمانين تتزوج ولد عمره عشرين سنة ونتقبل ان شخص يضرب زوجته في السرير لانه لا يقدر ان يقيم علاقة جنسية الا اذا مارس معها الضرب”.
ديما بياعة عن المثلية الجنسية: “الدين يرفض كثير قصص ما وقفت على هذه الشغلة”




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