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ترامب: التوتر مع ايران قد يقود لحرب "إبادة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه حذر من أن الصراع إذا حدث سيؤدي إلى حرب "إبادة".وقال ترامب لمحطة "إن.بي.سي" نيوز الإخبارية: "لا أسعى للحرب وإذا حدثت، ستكون إبادة لم تشهدها إيران من قبل، لكنني لا أتطلع لذلك".وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزكان، المطلة على خليج عمان.غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية لم تخترق المجال الجوي الإيراني".
ترامب: التوتر مع ايران قد يقود لحرب "إبادة"




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