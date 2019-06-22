مصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, قرب, البحر, الميت,

جاء في بيان صادر عن الناطق بنجمة داوود الحمراء أن شاب بالعشرينيات من عمره لقي مصرعه صباح اليوم السبت جراء حادث طرق مروع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 31 قرب البحر الميت .

وجاء في البيان ان الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور .الشرطة باشرت التحقيق .