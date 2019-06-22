تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-22 14:44:30 فوز المربي عدنان محمد رشيد فاعور بمناقصة مدير مدرسة عفو فاعور الشاملة في شعب |  2019-06-22 14:44:37 مشاركة واسعة في اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس الرامه |  2019-06-22 13:00:55 اعدادية ابن سينا كفر قرع تخرج فوجا جديدا من طلابها |  2019-06-22 12:56:05 مصرع شاب بظروف غامضة في بير هداج بالنقب |  2019-06-22 10:02:54 يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت |  2019-06-22 09:59:40 فيسبوك قادر على التنبؤ بحالتك الطبية |  2019-06-22 09:55:18 مصرع شاب في حادث طرق مروع قرب البحر الميت |  2019-06-22 07:00:29 استطلاع للرأي يظهر عدم تمكن الليكود من تشكيل حكومة بدون ليبرمان |  2019-06-22 07:00:49 مباحثات سعودية أميركية بشأن "التهديدات الإيرانية" |  2019-06-22 07:01:37 الصين:حل الدولتين هو الطريق الصحيح |  2019-06-22 07:00:26 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-06-22 07:01:04 الربنة تفجع بوفاة الشاب محمد نضال عثاملة بعد صراع مع المرض |  2019-06-22 07:08:55 الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة تتميّز في مسابقة اللغة العربية القُطرية |  2019-06-22 07:06:22 شفاعمرو:يوم قمّة للطّاقم الريادي في مدرسة البصليّة |  2019-06-22 07:03:43 ٍاصابة خطيرة في حادث طرق مروع مدخل ام الغنم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شاب في حادث طرق مروع قرب البحر الميت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بنجمة داوود الحمراء أن شاب بالعشرينيات من عمره لقي مصرعه صباح اليوم السبت جراء حادث طرق مروع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 31 قرب البحر الميت .


وجاء في البيان ان الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع شاب في حادث طرق مروع قرب البحر الميت




كلمات متعلقة

مصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, قرب, البحر, الميت,

تابعونــا

فوز المربي عدنان محمد رشيد فاعور بمناقصة مدير مدرسة عفو فاعور الشاملة في شعب فوز المربي عدنان محمد رشيد فاعور بمناقصة مدير مدرسة عفو فاعور الشاملة في شعب 2019-06-22 | 14:44:30

عقدت صباح الجمعة جلسة مهنية لاختيار مدير لمدرسة عفو فاعور الثانوية الشاملة بعد...

مشاركة واسعة في اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس الرامه مشاركة واسعة في اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس الرامه 2019-06-22 | 14:44:37

شهد اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس اقبالا كبيرا من اهالي الرامه والمنطقة...

اعدادية ابن سينا كفر قرع تخرج فوجا جديدا من طلابها اعدادية ابن سينا كفر قرع تخرج فوجا جديدا من طلابها 2019-06-22 | 13:00:55

بكل معاني التقدير والاحترام وبأجواء مميزة ملؤها المحبة نظمت ادارة المدرسة...

مصرع شاب بظروف غامضة في بير هداج بالنقب مصرع شاب بظروف غامضة في بير هداج بالنقب 2019-06-22 | 12:56:05

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية 2019-06-22 | 07:00:26

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...

الربنة تفجع بوفاة الشاب محمد نضال عثاملة بعد صراع مع المرض الربنة تفجع بوفاة الشاب محمد نضال عثاملة بعد صراع مع المرض 2019-06-22 | 07:01:04

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الشاب محمد نضال عبد الحليم عثاملة بعد صراع مع...

الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة تتميّز في مسابقة اللغة العربية القُطرية الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة تتميّز في مسابقة اللغة العربية القُطرية 2019-06-22 | 07:08:55

تميّزت الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة، وهي في الصف الرابع الابتدائي، تميّزت في...

شفاعمرو:يوم قمّة للطّاقم الريادي في مدرسة البصليّة شفاعمرو:يوم قمّة للطّاقم الريادي في مدرسة البصليّة 2019-06-22 | 07:06:22

من منطلق أن نجاح أي تعليم مدرسي يرتبط مع البيئة التعليمية التي يجب ان تكون مشوقة...

ٍاصابة خطيرة في حادث طرق مروع مدخل ام الغنم ٍاصابة خطيرة في حادث طرق مروع مدخل ام الغنم 2019-06-22 | 07:03:43

اسفر حادث طرق مروع مساء الجمعة عن اصابة شاب يبلغ من العمر عاماً بجراح خطيرة على...

من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه 2019-06-21 | 17:07:28

اعلنت بلدية نتسيرت عيليت اليوم الجمعة نتائج استفتاء السكان على تغيير اسم المدينه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة اصابة جمانة شابة جرايسي تسكن أصلا 29 عاما من كفر كنا شاطئ شكمونه مدينة اشعاف رمبام وفاة انقاذ ضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادمالشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك طرعان اغلاق الشارع الرئيسي حرق اطارات سليم سويد اضرام النار حرق سيارة اطلاق نار القاء قنبلة مدخل سكرتير مجلس البقيعة احتراق شاحنة طرعان مدخل اضرار ازدحامات مرورية هدم بيت طابقين عرابة قرية سعيد ابراهيم خطيب اعتقال شابين تسرب مادة امونيا مصنع قرب نهاريا فجر اليوم لوحمي هغيتؤوت أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com