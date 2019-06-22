مصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, قرب, البحر, الميت,

كلمات متعلقةمصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, قرب, البحر, الميت,
عقدت صباح الجمعة جلسة مهنية لاختيار مدير لمدرسة عفو فاعور الثانوية الشاملة بعد...
شهد اليوم الثاني لمهرجان صدى السباط الخامس اقبالا كبيرا من اهالي الرامه والمنطقة...
بكل معاني التقدير والاحترام وبأجواء مميزة ملؤها المحبة نظمت ادارة المدرسة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...
انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الشاب محمد نضال عبد الحليم عثاملة بعد صراع مع...
تميّزت الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة، وهي في الصف الرابع الابتدائي، تميّزت في...
من منطلق أن نجاح أي تعليم مدرسي يرتبط مع البيئة التعليمية التي يجب ان تكون مشوقة...
اسفر حادث طرق مروع مساء الجمعة عن اصابة شاب يبلغ من العمر عاماً بجراح خطيرة على...
اعلنت بلدية نتسيرت عيليت اليوم الجمعة نتائج استفتاء السكان على تغيير اسم المدينه...