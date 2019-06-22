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استطلاع للرأي يظهر عدم تمكن الليكود من تشكيل حكومة بدون ليبرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" أنه لو أجريت الانتخابات أمس، لحصل الليكود على أربعة وثلاثين مقعدًا برلمانيًا، وحزب "كاحول لافان" على ثلاثة وثلاثين مقعدا. 

ويُظهر الاستطلاع حصول معسكر اليمين بدون حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على ستين مقعدًا، مما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.وسترتفع قوة "إسرائيل بيتنا " من 5 مقاعد في الانتخابات السابقة إلى 8 في الانتخابات المقبلة.

ويتضح من نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "مأغار موحوت"، ستحافظ الأحزاب الدينية على النتائج التي أحرزتها في الانتخابات السابقة التي جرت في شهر نيسان الماضي وحصلت على 16 مقعدًا من أصل 120، بواقع 8 مقاعد لـيهدوت هتوراه، ومثلها لحركة شاس, وبحسب النتائج، يحصل اتحاد أحزاب اليمين على 6 مقاعد، وميرتس على 5 مقاعد، واليمين الجديد على 4 مقاعد، وحزب العمل على 4 مقاعد.

ورغم أن التوجه لدى الأحزاب العربية بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، إلا أن الاستطلاع الحالي تعامل معها ككتلتين. وستحصل كتلة الجبهة وطيبي على 6 مقاعد، وكتلة الموحدة والتجمع على 4 مقاعد.
استطلاع للرأي يظهر عدم تمكن الليكود من تشكيل حكومة بدون ليبرمان




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