الصين:حل الدولتين هو الطريق الصحيح

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية الجمعة- إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية. ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف أن أية مبادرة جديدة يجب أن تلتزم بالأعراف الدولية الأساسية سالفة الذكر، حيث تعد جوهرية في تسوية المسألة الفلسطينية ومهمة للغاية للسلام والهدوء الإقليميين، ويجب التعامل مع القضية بشكل مناسب. وتابع: إنه من الضروري تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يخص الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا: "يجب على الطرف المعني التوقف الفوري عن كل أنشطة الاستيطان في الأراضي المحتلة، وعن هدم منازل الفلسطينيين، والتوقف عن تدمير الممتلكات الفلسطينية، ويجب اتخاذ كل الإجراءات لمنع العنف ضد المدنيين". وأشار إلى أنه من الضروري التوقف عن كل الأفعال غير القانونية أو الإجراءات الأحادية تجاه تقنين المستوطنات واتخاذ إجراءات عملية لإزالة تأثيرها، مطالبا المجتمع الدولي بتحسين الوضعين الاقتصادي والإنساني في فلسطين. ولفت نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة إلى أن الحصار الطويل على قطاع غزة أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، الأمر الذي لا يساعد على الاستقرار الإقليمي، ما يستدعي رفع الحصار بشكل فوري، مطالبا المجتمع الدولي أيضا بزيادة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).