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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية



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 اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.                                          
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية




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