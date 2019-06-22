الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, صافية,

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه 2019-06-21 | 17:07:28 اعلنت بلدية نتسيرت عيليت اليوم الجمعة نتائج استفتاء السكان على تغيير اسم المدينه...

مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة 2019-06-21 | 14:54:18 اقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا...

ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما 2019-06-21 | 12:58:58 اعتقلت الشرطة خلال حملة تفتيش في جسر الزرقاء شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان...

مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا 2019-06-21 | 10:24:54 لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا...

اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية 2019-06-21 | 09:34:36 يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق...

مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" 2019-06-21 | 09:03:11 يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة...

الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة 2019-06-21 | 08:17:45 تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي...

حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة 2019-06-21 | 05:23:58 اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق...

اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد 2019-06-20 | 22:59:32 عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...