الربنة, تفجع, بوفاة, الشاب, محمد, نضال, عثاملة, بعد, صراع, مع, المرض,

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انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الشاب محمد نضال عبد الحليم عثاملة بعد صراع مع مرض عضال ، وسيشيع جثمانه يوم السبت الموافق 22.6.2019 على صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية الرينة ومن ثم الصلاة عليه في مسجد الاعتصام ومن ثم لمواراته الثرى في مقبرة القرية.

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