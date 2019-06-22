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الربنة تفجع بوفاة الشاب محمد نضال عثاملة بعد صراع مع المرض



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انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الشاب محمد نضال عبد الحليم عثاملة بعد صراع مع مرض عضال ، وسيشيع جثمانه يوم السبت الموافق 22.6.2019 على صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية الرينة ومن ثم الصلاة عليه في مسجد الاعتصام ومن ثم لمواراته الثرى في مقبرة القرية.




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