تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 17:15:55 ترامب: أوقفت الهجوم على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من انطلاقه |  2019-06-21 17:07:28 من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه |  2019-06-21 15:08:47 الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج فوجها ال 20 |  2019-06-21 14:54:18 مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة |  2019-06-21 14:55:13 روسيا تحذر واشنطن من عواقب الهجوم على إيران |  2019-06-21 12:58:58 ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما |  2019-06-21 12:26:46 فريدمان: مؤتمر البحرين ليس استبدالًا للحلول السياسية بالاقتصادية |  2019-06-21 12:22:43 دراسة : ارتفاع نسبة ذوبان الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا يهدد حياة الملايين |  2019-06-21 10:52:05 الكشف عن أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم |  2019-06-21 10:24:54 مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا |  2019-06-21 09:34:36 اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية |  2019-06-21 09:03:11 مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" |  2019-06-21 08:17:45 الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة |  2019-06-21 08:17:07 ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع |  2019-06-21 08:14:37 تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة تتميّز في مسابقة اللغة العربية القُطرية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تميّزت الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة، وهي في الصف الرابع الابتدائي، تميّزت في مسابقة  اللغة العربية القُطرية العاشرة، حيث فازت بالمركز الثاني قطريًا، والمركز الثاني مدرسيًا.  وأقيمت المسابقة في جمعية ابداع لتطوير الثقافة والتعليم في أم الفحم، وحصلت الطالبة على شهادة امتياز مقدمة من رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد ورئيس جمعية ابداع صفوت قبلاوي.  وتتميّز الطالبة ريماس للسنة الثانية على التوالي في مسابقات اللغة العربية، إضافة لتميّزها الشديد في المدرسة، حيث تتعلم في مدرسة المجد بمدينة الناصرة وهي من الطلاب المتفوقين.  والد الطالبة ريماس، قصي زعبي قال: منذ صغرها شددنا على أن تكون ريماس قريبة من اللغة العربية، كذلك الأمر نفعله مع شقيقها، باعتقادي لغتنا العربية هي من أجمل الأمور التي فينا وتميّزنا كعرب، ولا يمكن لكل أهوال الزمان أن تمس بهذه اللغة العظيمة، ومن واجبنا أن نورث حبها لأولادنا .





كلمات متعلقة

الطالبة, ريماس, قصي, زعبي, من, الناصرة, تتميّز, في, مسابقة, اللغة, العربية, القُطرية,

تابعونــا

من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه 2019-06-21 | 17:07:28

اعلنت بلدية نتسيرت عيليت اليوم الجمعة نتائج استفتاء السكان على تغيير اسم المدينه...

مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة 2019-06-21 | 14:54:18

اقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا...

ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما 2019-06-21 | 12:58:58

اعتقلت الشرطة خلال حملة تفتيش في جسر الزرقاء شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان...

مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا 2019-06-21 | 10:24:54

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا...

اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية 2019-06-21 | 09:34:36

يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق...

مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" 2019-06-21 | 09:03:11

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة...

الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة 2019-06-21 | 08:17:45

تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي...

حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة 2019-06-21 | 05:23:58

اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق...

اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد 2019-06-20 | 22:59:32

عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...

ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل 2019-06-20 | 16:55:02

ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات حريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب القدس حافلة اطلاق نار طعن جبل المكبر أمنة ياسين علامات عنف جثة طمؤة بيت شبهات جريمة قتل شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب اعتقال عمال فلسطينيين بدون تصاريح عمل اقامة اسرائيل الشرطة حمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان مصرع ميار زيود . محمد واكد شابين الناصرة العفولة حادث طرق ذاتي انقلاب سيارة شرطة اسعاف سيارة مسيرة دراجات نارية ام الفحم بلدنا بخير مشاركة واسعة اهالي نانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول شاهدوا شبهات تعنيف أطفال ضربهن حضانة شفاعمرو مدينة التحقيق صاحبة شرطة فيديو كاميرات مراقبة سعايدة احمد خطيب الرينة ام الغنم تنظيم داعش الارهابي تأييد عملية مفرق مسكنة جولاني مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com