الطالبة, ريماس, قصي, زعبي, من, الناصرة, تتميّز, في, مسابقة, اللغة, العربية, القُطرية,

تميّزت الطالبة ريماس قصي زعبي من الناصرة، وهي في الصف الرابع الابتدائي، تميّزت في مسابقة اللغة العربية القُطرية العاشرة، حيث فازت بالمركز الثاني قطريًا، والمركز الثاني مدرسيًا. وأقيمت المسابقة في جمعية ابداع لتطوير الثقافة والتعليم في أم الفحم، وحصلت الطالبة على شهادة امتياز مقدمة من رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد ورئيس جمعية ابداع صفوت قبلاوي. وتتميّز الطالبة ريماس للسنة الثانية على التوالي في مسابقات اللغة العربية، إضافة لتميّزها الشديد في المدرسة، حيث تتعلم في مدرسة المجد بمدينة الناصرة وهي من الطلاب المتفوقين. والد الطالبة ريماس، قصي زعبي قال: منذ صغرها شددنا على أن تكون ريماس قريبة من اللغة العربية، كذلك الأمر نفعله مع شقيقها، باعتقادي لغتنا العربية هي من أجمل الأمور التي فينا وتميّزنا كعرب، ولا يمكن لكل أهوال الزمان أن تمس بهذه اللغة العظيمة، ومن واجبنا أن نورث حبها لأولادنا .