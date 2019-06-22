شفاعمرو:يوم, قمّة, للطّاقم, الريادي, في, مدرسة, البصليّة,

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اعلنت بلدية نتسيرت عيليت اليوم الجمعة نتائج استفتاء السكان على تغيير اسم المدينه...
اقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا...
اعتقلت الشرطة خلال حملة تفتيش في جسر الزرقاء شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان...
لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا...
يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة...
تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي...
اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق...
عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...
ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...