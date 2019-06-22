تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 17:15:55 ترامب: أوقفت الهجوم على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من انطلاقه |  2019-06-21 17:07:28 من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه |  2019-06-21 15:08:47 الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج فوجها ال 20 |  2019-06-21 14:54:18 مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة |  2019-06-21 14:55:13 روسيا تحذر واشنطن من عواقب الهجوم على إيران |  2019-06-21 12:58:58 ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما |  2019-06-21 12:26:46 فريدمان: مؤتمر البحرين ليس استبدالًا للحلول السياسية بالاقتصادية |  2019-06-21 12:22:43 دراسة : ارتفاع نسبة ذوبان الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا يهدد حياة الملايين |  2019-06-21 10:52:05 الكشف عن أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم |  2019-06-21 10:24:54 مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا |  2019-06-21 09:34:36 اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية |  2019-06-21 09:03:11 مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" |  2019-06-21 08:17:45 الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة |  2019-06-21 08:17:07 ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع |  2019-06-21 08:14:37 تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ٍاصابة خطيرة في حادث طرق مروع مدخل ام الغنم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع مساء الجمعة عن اصابة شاب يبلغ من العمر  عاماً بجراح خطيرة على مفرق بلدة ام الغنم .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية , سائق السيارة نقل الى مستشفى العفولة وحالته طفيفة أما سائق الدراجة النارية نقل الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق والبحث عن الدراجة النارية .
ٍاصابة خطيرة في حادث طرق مروع مدخل ام الغنم




كلمات متعلقة

ٍاصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, مروع, مدخل, ام, الغنم,

تابعونــا

من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه 2019-06-21 | 17:07:28

اعلنت بلدية نتسيرت عيليت اليوم الجمعة نتائج استفتاء السكان على تغيير اسم المدينه...

مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة 2019-06-21 | 14:54:18

اقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا...

ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما 2019-06-21 | 12:58:58

اعتقلت الشرطة خلال حملة تفتيش في جسر الزرقاء شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان...

مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا 2019-06-21 | 10:24:54

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا...

اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية 2019-06-21 | 09:34:36

يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق...

مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" 2019-06-21 | 09:03:11

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة...

الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة 2019-06-21 | 08:17:45

تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي...

حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة 2019-06-21 | 05:23:58

اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق...

اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد 2019-06-20 | 22:59:32

عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...

ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل 2019-06-20 | 16:55:02

ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة احتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق شكري عواوده نتسيرت عيليت بلدية اتفاقية ائتلافية تحويل المدينة ثنائية القائمة المشتركة التعايش الشيخ مجدي الخطيب ابو القسام عرابة مدينة شرطة حركة اسلامية شق شمالي جبريل جاروشي الرملة الجواريش اطلاق نار اعدام ميداني تل ابيب يد الشرطة تظاهرة رفع شعاراتالشيخ عربي الطيبة ناضل دحبور الموت للعرب مستوطنين حجارة اعتداء طوالكرم حفل صديقه مدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية مصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون فريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو اطلاق نار قرية الرامة اصابة شخصين اسعاف شرطة خطيرة جروح تحقيق سعيد سمعان مصرع أنور فارس الرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 محمود خديجة السجن بلدية قلنسوة رئيس بلدية ابتزاز تهديد ادانته ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com