ترامب:, أوقفت, الهجوم, على, 3, مواقع, إيرانية, قبل, 10, دقائق, من, انطلاقه,

كلمات متعلقةترامب:, أوقفت, الهجوم, على, 3, مواقع, إيرانية, قبل, 10, دقائق, من, انطلاقه,
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن خطر النزاع بين الولايات...
قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن ورشة البحرين لن تتضمت حلولًا...
كشف مسؤولون في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية تفاصيل إضافية حول خطة الولايات...
وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية،...
حذّر مُنسق الأمم المتحدة الخاص بعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ستعرفون قريبا" اذا ما كانت الولايات المتحدة...
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، إن تفاهمات التهدئة،...
سقط قرابة 130 قتيلًا في سوريا من النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، خلال...
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الخميس، أن أجواء...
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق...