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ترامب: أوقفت الهجوم على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من انطلاقه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.



وقال ترامب: "كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس"، مؤكدا أنه "ليس في استعجال من أمره" في التعامل مع إيران.


واضاف ترامب أن الضربات العسكرية لإيران كانت ستقتل 150 شخصاً لو تمت،  مشيراً إلى أن الضربات  كانت ستستهدف "ثلاثة مواقع".


وأكد ترامب إنه ليس مستعجلاً لتوجيه ضربة لإيران.


وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.




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