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من اليوم اسمها نوف هجليل- 8059 مواطنا يصوتون مع تغيير اسم نتسيرت عيليت في استفاء هو الاول من نوعه



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اعلنت بلدية نتسيرت عيليت اليوم الجمعة نتائج استفتاء السكان على تغيير اسم المدينه من نتسيرت عيليت لنوف هجليل - الجليل وهو الاستفتاء الأول من نوعه في البلاد 

فيما يلى النتائج:

شارك في الاستفتاء 10242 من السكان.

128 صوتا غير صالح.

8059 صوت مع

2055 صوت ضد


وبذلك تعلن بلدية الناصره عيليت على تغيير اسم المدينه بموافقة اغلبية السكان بنسبة 79.7% من الناصره عيليت الى نوف الجليل .


اشرفت المستشاره القانونيه ، المحاميه أولغا جوردون ومجموعة من المحاميين من خارج البلدبه على استفتاء السكان الذين انتهوا قبل بضع دقائق من عد جميع الاصوات.



بدأت عملية التصويت يوم الثلاثاء المنصرم الذي استمر حتى اليوم الجمعه من هذا الأسبوع شارك المواطنين ذو صاحبي حق الاقتراع الذين هم 17 سنة فما فوقوضعت مراكز الاقتراع في عشرة اماكن من المدينه الذي استمر ثلاثة ايام متواصله عن طريق مراكز الاقتراع المتنقلة .


اضاف رئيس البلدية رونين بلوت ": تمت الموافقة على تغيير اسم المدينة بالإجماع في مجلس المدينة وفي لجنة الأسماء في مكتب رئيس الوزراء بحيث انه كان يمكن تطبيق القرار بدون اجراء الاستفتاء لكن رايت ان إشراك السكان وتمكينهم من المشاركة والتأثير على هذه الخطوة التاريخية ذو اهميه كبيره بالنسبه لنا.الى هنا نص البيان على لسان الناطق الرسمي باسم بلدية الناصره عيليت باللغة العربية




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