الثانوية, التكنولوجية, سخنين, تخرج, فوجها, ال, 20,

احتفلت مدرسة سخنين التكنولوجية في حرم المدرسة بتخريج الفوج ال 20 والذي بلغ عدد الخريجية 88 خريج وخريجة, بمشاركة مؤسس شبكة كليات سخنين السيد أحمد بدارنة ورئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابوريا ومدير المدرسة الدكتور سيف أبوصالح ومفتش وزارة العمل وسام أيوب.

وقد تخرج من المدرسة لهذا العام 88 طالبا وطالبة بجميع التخصصات مثل قص شعر ،الكترونيات، هندسة بيوت،تبريد وتكييف، تصليح حواسيب وهواتف خليوية.وتحدث في الحفل السيد أحمد بدارنة والدكتور صفوت أبوريا رئيس بلدية سخنين ووسام أيوب، وقد تسلم الطلاب شهاداتهم التي كانت مسك الختام.