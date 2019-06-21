مشاركة, ضئيلة, في, الوقفة, الاحتجاجية, ضد, زيارة, تي, بي, جوشوا, في, الناصرة,

اقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا للمدينة يومي الاحد والاثنين في جبل القفزة .

وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب رئيس البلدية علي سلام الغاء الزيارة محتجين على استقبال البلدية له.وقد اكد المتظاهرون انه غير معقول استقبل شخص دجال يدعي النبوة في مدينة البشارة.