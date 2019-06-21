تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 15:08:47 الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج فوجها ال 20 |  2019-06-21 14:54:18 مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة |  2019-06-21 14:55:13 روسيا تحذر واشنطن من عواقب الهجوم على إيران |  2019-06-21 12:58:58 ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما |  2019-06-21 12:26:46 فريدمان: مؤتمر البحرين ليس استبدالًا للحلول السياسية بالاقتصادية |  2019-06-21 12:22:43 دراسة : ارتفاع نسبة ذوبان الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا يهدد حياة الملايين |  2019-06-21 10:52:05 الكشف عن أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم |  2019-06-21 10:24:54 مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا |  2019-06-21 09:34:36 اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية |  2019-06-21 09:03:11 مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" |  2019-06-21 08:17:45 الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة |  2019-06-21 08:17:07 ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع |  2019-06-21 08:14:37 تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب |  2019-06-21 05:25:41 ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة |  2019-06-21 05:23:58 حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشاركة ضئيلة في الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا في الناصرة



  |     |   اضافة تعليق



اقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد زيارة تي بي جوشوا للمدينة يومي الاحد والاثنين في جبل القفزة .



وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب رئيس البلدية علي سلام الغاء الزيارة محتجين على استقبال البلدية له.



وقد اكد المتظاهرون انه غير معقول استقبل شخص دجال يدعي النبوة في مدينة البشارة.




كلمات متعلقة

مشاركة, ضئيلة, في, الوقفة, الاحتجاجية, ضد, زيارة, تي, بي, جوشوا, في, الناصرة,

تابعونــا

ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما 2019-06-21 | 12:58:58

اعتقلت الشرطة خلال حملة تفتيش في جسر الزرقاء شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان...

مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا 2019-06-21 | 10:24:54

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا...

اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية 2019-06-21 | 09:34:36

يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق...

مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" 2019-06-21 | 09:03:11

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة...

الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة 2019-06-21 | 08:17:45

تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي...

حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة 2019-06-21 | 05:23:58

اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق...

اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد 2019-06-20 | 22:59:32

عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...

ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل 2019-06-20 | 16:55:02

ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...

جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق 2019-06-20 | 15:39:29

اكّد النائب جبارين في حديث لوسائل الاعلام حول البيان الذي صدر عن الاحزاب المركبة...

بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة 2019-06-20 | 14:04:32

دعا رئيس المجلس المحلي في قرية حورة , حابس العطاونة أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية الشعوذه الرقية الشرعية ايمان بالله سحر كفر الحاج نصر بكرية مدينة عرابة حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقاتهام شاب محمد يوسف شناوي حليصة حيفا قتل يهودي اطلاق نار اصابة عملية قومية كرهه لليهود جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحوارشفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة ازدحامات شارع الساحل احتراق شاحنة نفايات جمع قرب نتانيا غازي اغبارية مصمص قرية شبهات أمنية اطلاق سراح اعتقال 18 يوما التحقيق معه اعتقاله شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com