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ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما



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اعتقلت الشرطة خلال حملة تفتيش في جسر الزرقاء شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان القرية .


وتم اعتقال الشاب بشهة حيازة مسدس ضبط بحوزته .


وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .




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