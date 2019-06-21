ضبط, مسدس, في, جسر, الزرقاء, واعتقال, شاب, 19, عاما,

وتم اعتقال الشاب بشهة حيازة مسدس ضبط بحوزته .وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .

اعتقلت الشرطة خلال حملة تفتيش في جسر الزرقاء شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان القرية .

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