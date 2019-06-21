ضبط, مسدس, في, جسر, الزرقاء, واعتقال, شاب, 19, عاما,

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لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا...
يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة...
تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي...
اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق...
عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...
ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...
اكّد النائب جبارين في حديث لوسائل الاعلام حول البيان الذي صدر عن الاحزاب المركبة...
دعا رئيس المجلس المحلي في قرية حورة , حابس العطاونة أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة...
جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الخميس : ان تي. بي جاشوا قال تعقيبا على...